Экс-главу спецслужбы Армении нашли убитым в Ереване

Сообщается, что тело 38-летнего Кутояна нашли с огнестрельным ранением. Не уточняется, идет ли речь об убийстве. Следователи работают на месте событий.

Погибший возглавлял Службу нацбезопасности Армении в период с 2016 по 2018 год. Его сменил Артур Ванецян после так называемой «бархатной революции».

Арман Бадалян счел подозрительной закономерностью смерти подряд нескольких высокопоставленных чиновников. Он напомнил о гибели осенью 2019 года в России бывшего начальника полиции Еревана Ашота Карапетяна при взрыве газа, а также смерти в результате огнестрельного ранения бывшего начальника полиции Армении Айка Арутюняна.

«Убийство или самоубийство — это соответствующие структуры должны выяснить. Но трудно сказать, смогут ли они выяснить, действительно ли это суицид или же умело инсценированное убийство», — заявил Бадалян.