Происшествия 07 марта 2024, 13:34 Экс-глава нижегородского центра для детей получила условный срок по делу о мошенничестве

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Суд вынес приговор экс-главе нижегородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пильнинского округа. Ее признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в период с 2017 по 2019 год фигурантка издавала фиктивные приказы о найме сотрудников. Их зарплаты женщина присваивала. Таким образом она получила более двух миллионов рублей.

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Злоумышленнице назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.