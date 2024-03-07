07 марта 2024, 13:34
Экс-глава нижегородского центра для детей получила условный срок по делу о мошенничестве
Суд вынес приговор экс-главе нижегородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пильнинского округа. Ее признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Установлено, что в период с 2017 по 2019 год фигурантка издавала фиктивные приказы о найме сотрудников. Их зарплаты женщина присваивала. Таким образом она получила более двух миллионов рублей.
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Злоумышленнице назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Суд
Мошенничество
СК РФ
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