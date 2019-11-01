СК: экс-глава города в Кузбассе убит в собственном доме

В своем доме был убит бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев. Он возглавлял кузбасский город до прошлого года. В Киселевске объявлен план «Перехват».

Лаврентьева застрелили неизвестные, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело.

«Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш», — уточнил «Интерфаксу» источник.

Следствие установило, что поздно вечером 31 октября супруга 59-летнего экс-мэра заметила на приусадебном участке два силуэта. Он взял охотничье ружье и вышел из дома. Раздались выстрелы. Когда все стихло, женщина выбежала во двор и нашла тело Лаврентьева с огнестрельными ранениями. Рядом лежал неизвестный, у которого тоже было огнестрельное ранение. Второй человек с места преступления скрылся.

«Предположительно убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет», — заметили в ведомстве.

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Правоохранительные органы объявили в городском округе план «Перехват». На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа.

Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. Одна из них — попытка разбойного нападения. По данным Telegram-канала «112», одна из версий случившегося — ограбление.