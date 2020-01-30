30 января 2020, 15:25
Экс-директора «Рустави 2» избили в Тбилиси
Бывшего генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию избил неизвестный злоумышленник в Тбилисском городском суде. Об этом сообщил портал Sputnik Грузия.
По данным сайта «Газета.ru», неизвестный подошел к Гварамию и нанес удар по лицу. В суде бывший гендиректор выступал как адвокат совладельца «Главного канала» Георгия Руруа. Его обвиняют в хранении оружия.
Злоумышленника сразу же задержали, на данный момент его допрашивают.