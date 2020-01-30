Экс-директора «Рустави 2» избили в Тбилиси

По данным сайта «Газета.ru», неизвестный подошел к Гварамию и нанес удар по лицу. В суде бывший гендиректор выступал как адвокат совладельца «Главного канала» Георгия Руруа. Его обвиняют в хранении оружия.

Злоумышленника сразу же задержали, на данный момент его допрашивают.