03 марта 2020, 12:41
Экс-директор школы в Уфе попал под 16 уголовных дел
Бывшего директора школы в Уфимском районе обвинили в крупном мошенничестве. Следственный комитет Башкирии возбудил 16 уголовных дел. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предполагается, что в 2016–2018 годах женщина на должности директора школы выписывала сотрудникам выплаты, а затем просила отдать их на нужды учреждения. Полученные средства она использовала в личных целях. Таким образом, подозреваемая заработала 300 тысяч рублей.
Сейчас проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия.