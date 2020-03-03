Экс-директор школы в Уфе попал под 16 уголовных дел

Предполагается, что в 2016–2018 годах женщина на должности директора школы выписывала сотрудникам выплаты, а затем просила отдать их на нужды учреждения. Полученные средства она использовала в личных целях. Таким образом, подозреваемая заработала 300 тысяч рублей.

Сейчас проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия.