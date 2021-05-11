Экс-депутата горсовета убили в Новосибирске

Накануне погиб бывший депутат и экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска Иван Митряшин. Его зарезали, передает ТАСС.

«ФедералПресс» рассказал, что экс-депутат погиб в результате бытовой ссоры. Он повздорил с отцом сожительницы. В ходе конфликта мужчина получил ножевое ранение в шею, которое оказалось смертельным.

По данным издания, Митряшина переизбирали в горсовет Новосибирска в 2005 и 2010 годах. В 2012 году он занял пост начальника главного управления благоустройства и озеленения.