Экс-депутат Рады предложил назвать именем Дугиной бульвар на освобожденной территории Украины

В честь погибшей Дарьи Дугиной стоит назвать бульвар на одной из освобожденных территорий, считает бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Убийство девушки стоит расценивать как «чистейший терроризм», заявил он «360».

«Можно было бы и бульвар назвать. Но давайте доживем и победим это зло. Потому что то, что они (Украина — прим. ред.) делают, — чистейший терроризм. И это указывает нам на то, что абсолютно с этим злом нужно бороться», — подчеркнул Олейник.

Двадцатидевятилетняя политолог и журналист Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье — в ее машине сработало взрывное устройство. Правоохранители сообщили, что его активировали дистанционно. ФСБ заявила о раскрытии убийства 22 августа. Выяснилось, что за преступлением стоят украинские спецслужбы. Исполнитель — 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк.