Экс-депутат Карелии рассказал о заброшенной военной части

Ближайший к «заброшке» дом находится на расстоянии 60 метров. Люди бьют тревогу. «Царьград» написал, что там планируют заменить грунт. Работы будут вестись при соблюдении законодательства о государственной тайне. В местном управлении МЧС России заверили, что угрозы для жителей нет.

Однако бывший депутат не согласна с таким заявлением.

«И вот что лично мне пришлось наблюдать в составе одной из комиссий — это, скорее всего, конец апреля. На территории бывшей части были обнаружены пустые бочки. И как бы ни отрицали этот факт, утверждая, что опасные вещества были вывезены, но содержимое именно этих бочек было, скорее всего, слито тут же на территории», — заявила Евсеева.