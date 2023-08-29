Экс-депутат бундестага заподозрил Шольца в ложных показаниях о банковских махинациях | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 14:04 Экс-депутат бундестага заподозрил Шольца в ложных показаниях о банковских махинациях RND: на канцлера ФРГ Шольца подали заявление в прокуратуру РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-депутат бундестага и Европейского парламента Фабио де Маси подал заявление на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он обвинил главу немецкого правительства в даче ложных показаний по делу о махинациях в банке Warburg, сообщил портал RND.

Де Маси направил заявление в прокуратуру Гамбурга, где началось расследование по делу Cum-ex против Warburg. Банк обвинили в налоговых махинациях.

Реклама

Шольцу также пришлось дать показания, так как на момент всех событий он был мэром Гамбурга и, предположительно, встречался с функционерами финорганизации.

Экс-депутат бундестага указал, что ответы канцлера по проходящему делу могут оказаться ложными. При этом ситуация, когда глава правительства обманывает следственный комитет, недопустима.

В пятницу, 18 августа, Шольц выступил перед следственным комитетом в Гамбурге, где ответил на 30 вопросов. Он отрицал личную связь с Warburg. Немецкий канцлер также заявил, что все факты его встреч с банкирами противоречат информации, которую он давал.

В начале августа правоохранители ФРГ начали расследование вероятной связи членов Социал-демократической партии Германии с мошенниками, укравшими у государства миллиарды евро. Они проворачивали схему по возврату налогов. Прокуратура Кельна также проверила переписку Шольца в рамках этого дела.