Происшествия 23 января 2024, 09:28 Экс-чиновник в Кузбассе предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве Суд рассмотрит дело о крупной взятке экс-замглавы Калтанского городского округа РИА «Новости»

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Бывшего заместителя главы Калтанского городского округа в Кузбассе обвинили в получении взятки в крупном размере. Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Экс-замглавы городского округа престанет перед судом. Против него возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве.

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«За совершенное преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы», — указали в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый за денежное вознаграждение договорился содействовать получению разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию здания. По данным СУСК по Кемеровской области, бывший чиновник получил взятку в размере 300 тысяч рублей.

«Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя СК России судом на его имущество наложен арест в общей сумме более 3,8 миллиона рублей», — отметили в СК.

Ранее по делу о взятке арестовали замглавы Министерства здравоохранения Московской области Александра Захарова. Тверской суд постановил заключить его под стражу на два месяца.