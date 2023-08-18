Происшествия 18 августа 2023, 15:19 Экс-чиновник из Севастополя устроил дебош на борту самолета Москва — Владивосток Mash: экс-чиновник из Севастополя Чихарев устроил дебош на борту самолета РИА «Новости»

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Экс-директор департамента общественных коммуникаций Севастополя Иван Чихарев устроил скандал на борту самолета, сообщил «Mash на волне». По данным источника Telegram-канала, причиной такого поведения стало нежелание экс-чиновника сидеть на среднем сиденье.

Самолет, на котором летел Чихарев, следовал из Москвы во Владивосток. Экс-директору департамента досталось место на среднем сиденье.

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Для Чихарева такой вариант оказался неудобным. Он дергал соседей и отказался пристегивать ремни безопасности, уточнил источник «Mash на волне».

Позже экс-чиновник начал хамить бортпроводникам. Те, устав от такого поведения пассажира, связались с полицией Владивостока. После прибытия в пункт назначения Чихареву пришлось объясняться с правоохранителями.

По информации канала, в итоге недовольному пассажиру вручили административный протокол.