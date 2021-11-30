Экс-чемпион мира по легкой атлетике Кинг погиб в перестрелке

Бывший чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг погиб во время перестрелки в США. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Inside the games.

По данным полиции, в перестрелке участвовали спортсмен и еще один мужчина. Они стреляли друг в друга. В момент прибытия полицейских оба уже были ранены.

Кинг скончался в больнице, второй участник умер на месте.

Спортсмен стал чемпионом мира на соревнованиях 1983 года в Хельсинки.