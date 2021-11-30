30 ноября 2021, 18:37
Экс-чемпион мира по легкой атлетике Кинг погиб в перестрелке
Бывший чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг погиб во время перестрелки в США. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Inside the games.
По данным полиции, в перестрелке участвовали спортсмен и еще один мужчина. Они стреляли друг в друга. В момент прибытия полицейских оба уже были ранены.
Кинг скончался в больнице, второй участник умер на месте.
Спортсмен стал чемпионом мира на соревнованиях 1983 года в Хельсинки.