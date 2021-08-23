Экс-бухгалтеру детского сада, похитившему 5 миллионов рублей, дали условный срок

Суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, которая, работая бухгалтером в детском саду, похитила более пяти миллионов рублей. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Женщина присваивала деньги, урезая зарплаты сотрудникам. За счет этого преступница повышала свою зарплату. Таким образом за два года она присвоила более пяти миллионов рублей бюджетных денег.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд дал ей два года лишения свободы условно.