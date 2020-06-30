Экс-бухгалтера «Седьмой студии» признали виновной в хищениях

Мещанский суд Москвы признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву виновной в хищениях средств, выделенных для театрального проекта «Платформа».

«Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа», — цитирует слова судьи ТАСС.

Какое наказание ждет Масляеву — суд огласит в конце приговора. Гособвинение просило для нее два года и три месяца колонии, но вполне возможно, что экс-бухгалтер выйдет из зала суда, так как срок она уже отбыла еще на стадии следствия.

В самом начале процесса Нина Масляева дала признательные показания и заключила сделку со следствием. Таким образом, ее дело вынесли в отдельное производство. Экс-бухгалтер полностью признала свою вину.

26 июня условные сроки и штрафы получили режиссер Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин.

Всех их признали виновными в хищении 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа». Дело завели еще в 2017 году.