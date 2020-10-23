Экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова застрелили в дагестанском кафе

В городе Хасавюрте был убит экс-боец ММА Шамиль Абдулмуслимов. Двое местных жителей расстреляли его прямо в кафе. Их уже задержала полиция.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители», — рассказал РИА «Дагестан» представитель правоохранительных органов.

В распоряжении «360» появилось видео с места убийства. На кадрах видно, как мужчины быстро выстрелили в спортсмена. И начали бить его соратника оружием по голове.

Все произошло 22 октября в ресторане «Вайнах». По данным Telegram-канала Baza, двое мужчин поспорили со спортсменом на тему земельного участка. Сначала они поговорили и разошлись, но потом преступники вернулись в кафе с оружием. Известно, что полиция задержала их на месте преступления.

Весной этого года в США около собственного дома застрелили бойца Bellator. Спортсмену было 30 лет.