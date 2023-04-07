Эксклюзив 07 апреля 2023, 17:47 «Экономят на воспитателях». Семьи воспитанников детсада, где малыш выпил щелочь, обратились в трудинспекцию Семьи детсадовцев в Новой Москве обратились в трудинспекцию после отравления ребенка Телеканал «360»

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Семьи воспитанников детсада в Новой Москве, где ребенок случайно выпил щелочной концентрат для посудомоечной машины, написали коллективное обращение в трудинспекцию и министерство образования. Они пожаловались на то, что из-за нехватки и перегруженности персонала возникают подобные опасные ситуации, и потребовали принять меры к защите их детей. Отец пострадавшего мальчика рассказал «360», что считает виноватыми и заведующую, и директора.

«Заведующая, по моему мнению, ответственна за происходящее в садике, в том числе за хранение химии и ее перемещение. Также считаю виноватым директора, который экономит на воспитателях и нянях: на шесть групп работают всего две няни, они бегают туда-сюда по группам», — констатировал мужчина.

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«У него ожоги лица, рта, пищевода, желудка — все, что от лица до желудка, повреждено. На лице уже раны заживают, ощутимо прямо, но все остальное под большим вопросом: либо придется делать бужирование пищевода, либо, в худшем случае, замену», — сообщил отец ребенка.

Находясь в реанимации, Андрей был под капельницей, ему давали глюкозу, обезболивающие, антибиотики и витамины. Сейчас он потихоньку начал есть сам, и это для него полезно — возможно, благодаря этому удастся обойтись без операции.

Не нашел воду

Все произошло 31 марта. Отец пересказал версию сотрудников детсада: ребенок захотел пить, обратился к воспитателю, тот попросил его налить себе воду самостоятельно. Видимо, малыш не обнаружил воды или стакана — «тут сложно уже понять, показания разнятся», заметил отец. Андрей зашел в неогороженный пищеблок, увидел кружку с жидкостью и стал пить.

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«Сколько глотков сделал, сказать сложно, но даже если полглотка, этого было достаточно. Видимо, у него пропал голос, он не мог говорить. Воспитательница обнаружила, что его нет, увидела, где он находится, прибежала, также попробовала жидкость в стакане, обожгла губы. Вызвали скорую помощь», — продолжил собеседник канала.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным департамента образования и науки Москвы, администрация учреждения начала служебное расследование для установления обстоятельств случившегося и поддерживает связь с семьей мальчика.