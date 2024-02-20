Происшествия 20 февраля 2024, 13:34 Экономиста Сонина заочно арестовали в Москве по делу о фейках Суд в Москве заочно арестовал экономиста Сонина по делу о фейках о ВС России РИА «Новости»

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Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал экономиста Константина Сонина* на два месяца с момента задержания. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сонина* обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России. Ему предъявили обвинение по статье 1 части 207.3 Уголовного кодекса.

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Следствие попросило заочно арестовать экономиста на прошлой неделе.

Также столичный суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана*.

Кроме того, сбежавшего из России актера Алексея Панина* также заочно арестовали в Москве на два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции. В конце мая прошлого года МВД объявило артиста в розыск. Против него возбудили дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.