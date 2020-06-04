Экологи: причиной аварии в Норильске может быть таяние вечной мерзлоты

Одной из вероятных причин аварии на норильской ТЭЦ могло быть таяние вечной мерзлоты, считают экологи. Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 г. Норильска произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на прилегающие к ТЭЦ территории вылилось около 21 тысячи кубометров дизельного топлива.

«Возможно, что авария носит не системный характер, а была вызвана совпадением случайных факторов», — пояснил Владимир Коптев-Дворников, депутат Госдумы РФ, сопредседатель Экологической палаты России. — «Из-за тёплой погоды и в целом глобального потепления произошло таяние вечной мерзлоты, вследствие чего просела одна из опор резервуара, в котором содержались нефтепродукты. Это могло привести к ослаблению конструкции и, как итог, к этой протечке».

Владимир Грачев, генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, отметил, что таяние вечной мерзлоты — очень серьёзная проблема современности, на которую должны обратить внимание учёные. «Сейчас нужно заниматься вопросами адаптации людей и предприятий к работе в условиях глобального потепления на территориях вечной мерзлоты. На Крайнем Севере много инфраструктуры: здания на вечномерзлотных фундаментах, трубопроводы и другие сооружения», — подчеркнул специалист.

Проблемы, связанные с потеплением, важно не откладывать, а решать уже сегодня, считает и Ольга Плямина, директор научно-исследовательского института проблем экологии. «Нужны научные разработки и исследования о растеплении грунтов и его воздействии на местную инфраструктуру. Это вопросы глобального масштаба, и я считаю, что на них нужно отреагировать комплексно. С привлечением общественников и научного сообщества следует понять, как не допустить повторения ситуации», — заявила Плямина.

Вероятность прорыва резервуара из-за таяния вечной мерзлоты подтвердил и член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Николай Доронин. «В таких условиях невозможно сделать углублённые фундаменты, как в центральной полосе страны. И сооружения ставятся на сваях, которые забиваются в эту мерзлоту, она играет роль бетона. Считается, что она недвижимая, но ничего вечного не может быть. И деградация мерзлоты, которая, конечно, имеет место быть, приводит к тому, что существующие фундаменты на столбах становятся подвижными, а от этого рушится вся конструкция», — заявил специалист. — «Обычно это контролируемый процесс, но в данном случае, видимо, не было видимых признаков, либо это произошло как-то скоротечно, потому что технологическая емкость очень большая. Не знаю, какие выводы сделает комиссия, но такая версия наиболее вероятна — что это произошло именно из-за деградации вечной мерзлоты».

Доронин также отметил, что предпринимаются масштабные, серьёзные меры по ликвидации последствий. «Лучшие специалисты из серьезных организаций работают, от усилий этой команды будет зависеть фактический ущерб природе. Компания на ранней стадии сообщила об инциденте, сразу стала принимать необходимые меры, и мне кажется, что это поможет спасти ситуацию от критической, она останется конечно негативной, но ущерб будет минимизирован», — отметил Доронин.

Сегодня для участия в работах по очистке загрязнений в Норильск прибыли группировка МЧС из 100 человек и 20 тонн груза. Ожидается прибытие специалистов нефтяных компаний для выработки оптимальных решений по утилизации собранных нефтепродуктов.

По состоянию на 4 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 1450 кубометров загрязненного грунта и откачана 201 тонна дизельного топлива. Специалистами Северного филиала «Морской спасательной службы» с поверхности реки Амбарная собрано 137 тонн дизельного топлива. На реке выставлено 7 линий боновых заграждений.