Эколог сравнил взрыв в Бейруте с тактическим ядерным зарядом

Сопредседатель Союза экологических организаций Андрей Фролов сравнил взрыв в Бейруте с тактическим ядерным зарядом.

«Произошла утечка, химическое вещество — летучее, в связи с чем образовался газ. Это не боеприпас, а просто техногенная авария. Какое именно было химическое вещество, они не говорят», — отметил собеседник.

По его словам, аммиачная селитра является сырьем для производства пороха. Это вещество не газообразное, а порошкообразное, однако произошел объемный взрыв. Эколог считает, что изначально мог утечь из какого-либо бака химический реактив. Из-за этого образовалось облако, которое взорвалось, после чего в реакцию вступили другие вещества, которые находились на складе, информирует ИА Nation News.

Фролов подчеркнул, что необходимо проверить всю документацию и уточнить, что именно хранилось в бейрутском порту. Согласно последней информации, взорвалось 2700 тонн аммиачной селитры. Эксперт считает, что главным ущербом стал масштаб разрушений, а также попавшие в атмосферу выбросы.

Взрыв в столице Ливана прогремел во вторник, 4 августа. В результате произошедшего пострадала половина зданий города, погибли более 100 человек, в больницы поступили порядка четырех тысяч человек с ранениями.