Происшествия 27 июня 2023, 23:14 Эколог Пинаев рассказал, каких последствий стоит ждать после разлива ртути в Пскове Эколог Пинаев заявил, что разлив ртути может привести к серьезным проблемам со здоровьем

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В Пскове произошел разлив ртути на площади три квадратных метра. Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, какие последствия могут быть у такого события. Об этом сообщили «Известия».

Специалист пояснил, что при попадании в организм ртуть может накапливаться в органах. Даже короткий контакт с этим веществом может быть очень опасен.

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Пинаев посоветовал не вдыхать пары ртути, а также постараться не попадать в зону поражения.

«При разлитии большого количества ртути на улице необходимо собрать ее в герметичную емкость, провести очистку поверхностей. Важно предотвратить разнос ртути по территории на колесах автомобилей и подошвах пешеходов», — подчеркнул эколог.