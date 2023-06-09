Происшествия 09 июня 2023, 13:20 Эколог Каюмов рассказал, что нужно эвакуироваться при лесном пожаре, если он на расстоянии 10 километров

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Если лесной пожар подошел к населенному пункту на расстояние 10 километров, то необходимо начать эвакуацию жителей. Об этом URA.RU рассказал эколог Асхат Каюмов.

«Расстояние от пожара измеряется десятками километров. 100 км — это безопасно. Если он в 10 км, людей бы эвакуировать, а не электричество отключать. Это чрезвычайная ситуация», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что при хорошем ветре огонь преодолеет расстояние 20-30 километров за пару дней. Поэтому крайне важно соблюсти все меры безопасности. Проверить пожарные проезды и разрывы.

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