Экипаж загоревшегося в Норвегии российского траулера отправили к медикам

«Все 29 членов экипажа найдены», — подтвердили норвежские правоохранители.

Российский траулер загорелся в норвежском порту Тромсе Подробнее

Моряков направили на медицинское обследование. По предварительным сведениям, их жизням ничего не угрожает.

«Работы по тушению траулера продолжаются. Сильное задымление и открытое пламя в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу», — добавили в полиции.

Сообщение о пожаре на российском траулере «Бухта Наездник» поступило днем 25 сентября. Сразу после того, как стало известно о пожаре, местные СМИ выяснили, что экипажа на борту траулера не было. В порту Тромсе из-за возникшей чрезвычайной ситуации были эвакуированы люди. находящиеся неподалеку от места пожара.

Судно М-0278 «Бухта Наездник», построенное в 1991 году в Норвегии, принадлежит к типу средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ). Траулер приписан к Мурманскому траловому флоту. В море он выходит под российским флагом.