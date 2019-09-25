  • Экипаж загоревшегося в Норвегии российского траулера отправили к медикам

    25 сентября 2019, 14:22

    Алексей Сахаров

    Местонахождение всех 29 членов экипажа загоревшегося в норвежском порту Тромсе российского траулера установлено. Моряков отправили на медицинское обследование, сообщили в местной полиции.

    «Все 29 членов экипажа найдены», — подтвердили норвежские правоохранители.

    Российский траулер загорелся в норвежском порту Тромсе

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    Моряков направили на медицинское обследование. По предварительным сведениям, их жизням ничего не угрожает.

    «Работы по тушению траулера продолжаются. Сильное задымление и открытое пламя в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу», — добавили в полиции.

    Сообщение о пожаре на российском траулере «Бухта Наездник» поступило днем 25 сентября. Сразу после того, как стало известно о пожаре, местные СМИ выяснили, что экипажа на борту траулера не было. В порту Тромсе из-за возникшей чрезвычайной ситуации были эвакуированы люди. находящиеся неподалеку от места пожара.

    Судно М-0278 «Бухта Наездник», построенное в 1991 году в Норвегии, принадлежит к типу средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ). Траулер приписан к Мурманскому траловому флоту. В море он выходит под российским флагом.