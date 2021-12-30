Экипаж вертолета, потерпевшего крушение в Аргентине, скончался

В Аргентине разбился пожарный вертолет. В результате оба члена экипажа скончались. Об этом сообщил ТАСС.

Падение вертолета произошло во время тушения лесных пожаров в провинции Неукен. В вертолете летели пилот и механик. На данный момент сотрудники органов выясняют причины крушения, передало ИА НСН.

Ранее в Сальвадоре разбился самолет ВВС Baron 55 Beechcraft. Все члены экипажа скончались. Среди них оказался сын министра обороны страны лейтенант Херардо Мерино.