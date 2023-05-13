13 мая 2023, 14:49
Экипаж упавшего в Брянской области истребителя Су-34 погиб
Mash сообщил об обнаружении тел пилотов упавшего в Брянской области Су-34
Пилотов потерпевшего крушение в Брянской области истребителя Су-34 обнаружили. Они не смогли катапультироваться и погибли при ударе самолета о землю. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Журналисты уточнили, что место падения истребителя оцепили.
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По предварительным данным, Су-34 потерпел крушение недалеко от города Стародуба, расположенного в непосредственной близости к границе с Украиной и в 50 километрах от Клинцов, где упал горящий вертолет Ми-8.
Информацию о крушении подтвердил глава Клинцовской городской администрации Сергей Евтеев. Чиновник уточнил, что в результате падения вертолета никаких последствий на земле нет. Он пообещал дать конкретную информацию позднее.
По данным СМИ, два пилота вертолета погибли.
Telegram-каналы сообщили о плане «Перехват» в Клинцовском районе Брянской области, для поимки причастных к крушениям диверсантов. Официально эта информация пока никак не подтвердилась.
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