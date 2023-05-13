Происшествия 13 мая 2023, 14:49 Экипаж упавшего в Брянской области истребителя Су-34 погиб Mash сообщил об обнаружении тел пилотов упавшего в Брянской области Су-34 Соцсети

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Пилотов потерпевшего крушение в Брянской области истребителя Су-34 обнаружили. Они не смогли катапультироваться и погибли при ударе самолета о землю. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты уточнили, что место падения истребителя оцепили.

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По предварительным данным, Су-34 потерпел крушение недалеко от города Стародуба, расположенного в непосредственной близости к границе с Украиной и в 50 километрах от Клинцов, где упал горящий вертолет Ми-8.

Информацию о крушении подтвердил глава Клинцовской городской администрации Сергей Евтеев. Чиновник уточнил, что в результате падения вертолета никаких последствий на земле нет. Он пообещал дать конкретную информацию позднее.

По данным СМИ, два пилота вертолета погибли.

Telegram-каналы сообщили о плане «Перехват» в Клинцовском районе Брянской области, для поимки причастных к крушениям диверсантов. Официально эта информация пока никак не подтвердилась.