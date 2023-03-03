03 марта 2023, 17:43
Экипаж упавшего самолета в Енакиеве успел катапультироваться
Мэр Енакиева Храменков: летчики упавшего самолета выжили после катапультирования
Летчики упавшего в Енакиеве Донецкой Народной Республики военного самолета выжили. Перед падением борта они успели катапультироваться. Об этом в комментарии ТАСС сообщил мэр города Роман Храменков.
«Пилоты живы. Они катапультировались», — заявил градоначальник.
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Храменков уточнил, что самолет упал на территории фермерского хозяйства. Владелец участка заявил, что борт лежит на поле, переходящем в лесополосу.
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Он добавил, что разрушений на территории города и прилегающего к нему поселка нет. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Для разбирательства на место выехали сотрудники экстренных служб.Изначально глава города сообщал, что самолет сбили, когда он находился в воздухе.
ДНР
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