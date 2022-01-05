Экипаж судна «Григорий Ловцов» эвакуировали вертолетом Ми-8
Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал экипаж судна «Григорий Ловцов» в Охотском море
Судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал экипаж судна, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«В результате высоко профессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна и доставлены в город Николаевск-на-Амуре», — привело агентство сообщение пресс-службы.
В нем также отмечено, что состояние экипажа оценивается как удовлетворительное. Никому из эвакуированных не требуется медицинская помощь, отметил RT.
Ветер, темное время суток и непрочный лед осложняли спасение экипажа. Ми-8 пришлось опуститься на предельно малую высоту. На борт вертолета моряков подняли на веревке.
Дальнейшая судьба грузового судна будет решаться судовладельцем, отметили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.
В декабре спасатели МЧС успешно провели эвакуацию экипажа судна Xing Yuan, которое село на мель у берегов Сахалина. Сухогруз сел на мель около Холмского порта во время шторма, и не смог самостоятельно сняться с якоря. На борту находились 12 граждан Китая и 103 тонны топлива.