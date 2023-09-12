Происшествия 12 сентября 2023, 22:00 Экипаж рухнувшего под Волгоградом Су-24 остался жив — власти Администрация: при крушении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жертв и разрушений на месте падения самолета СУ-24 в Волгоградской области не обнаружили. Об этом сообщили РИА «Новости» в администрации Калачевского района.

«Жертв и разрушений нет», — заявили местные власти.

Реклама

Самолет Су-24 рухнул при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Согласно данным Минобороны России, экипаж совершал полет без боекомплекта. Бомбардировщик потерпел крушение в безлюдной местности.

Сейчас на место происшествия отправили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

В августе на Кубани при заходе на посадку потерпел крушение учебный военный самолет Л-39. Экипаж самолета выполнял учебно-тренировочный полет. По информации Минобороны, воздушное судно рухнуло в черте аэродрома. Причину аварии устанавливают.

Смертельная катастрофа ранее произошла с самолетом Су-30 в Иркутске: он упал на двухэтажный дом. Погибли два летчика.