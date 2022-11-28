Происшествия 28 ноября 2022, 01:58 Экипаж потушил пожар на рыболовном траулере Sunfish в Охотском море ТАСС: экипаж потушил пожар на рыболовном траулере Sunfish в Охотском море Unsplash

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Члены экипажа смогли самостоятельно потушить пожар на большом морозильном рыболовном траулере Sunfish в Охотском море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Сахалинский морской спасательный координационный подцентр.

«Это происшествие снято с контроля, так как, согласно оперативной сводке, ночью 28 ноября возгорание на судне ликвидировано силами экипажа», — заявил дежурный регионального филиала Морской спасательной службы.

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Он уточнил, что сейчас ни людям, ни траулеру ничего не угрожает. На судне осталось только небольшое задымление. Весь экипаж отправили в служебные помещения.

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По словам сотрудника подцентра, возгорание на траулере началось с одной из кают, откуда задымление стало подниматься на верхнюю палубу. В тот момент недалеко от траулера находились семь судов, которые сейчас направляются во Второй Курильский пролив, где будут принимать дальнейшие решения по пожару.

Ранее в Росморречфлоте сообщали, что огонь охватил две каюты и камбуз. Всего на борту траулера находятся 104 человека. Информации о пострадавших не поступало.