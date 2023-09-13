13 сентября 2023, 10:34
Экипаж потерпевшего крушение под Волгоградом бомбардировщика погиб — СМИ
Mash: пилоты потерпевшего крушение в Волгоградской области Су-24М погибли
Экипажу бомбардировщика Су-24М, который рухнул в Волгоградской области, не удалось выжить. Оба пилота погибли, сообщил Telegram-канал Mash.
«Предварительно, оба пилота Су-24М, упавшего вчера в Волгоградской области, погибли», — отметили в публикации.
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По данным канала, штурман и командир не смогли катапультироваться. Официального подтверждения этих сведений пока нет.
Катастрофа произошла вечером 12 сентября. Военный самолет пропал с радаров около 19:00. Через час стало известно о его крушении в безлюдной местности.
Су-24М рухнул возле хутора Ложки Волгоградской области. Бомбардировщик совершал учебный полет, боекомплекта на борту не было.
В администрации Калачевского района региона заявляли, что обошлось без жертв. Также на месте падения Су-24М не зафиксировали никаких разрушений. Поисково-спасательная операция продолжается.
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