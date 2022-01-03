Экипаж полиции и скорая помощь попали в ДТП в Москве. Видео

Неудачно начался понедельник для экипажа полиции и кареты скорой помощи в Москве. Две машины столкнулись, сообщает «360» с места события.

Происшествие произошло на улице Добролюбова в столице. На кадрах видно, что полицейские въехали в бок машине медиков, разбив себе бампер и повредив капот. Скорая помощь отделалась лишь замятой правой стороной.

Одного сотрудника полиции госпитализировали.

Ранее серьезное ДТП с участием автобуса произошло под Рязанью, водитель въехал в опору моста. Пострадавшими оказались 22 пассажира, из них 12 были госпитализированы, а 10 отпустили домой.