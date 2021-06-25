Экипаж перед крушением уводил вертолет от деревни в Ленобласти

Вертолет Ми-8 разбился в Ленинградской области. Перед крушением экипаж пытался увести летательный аппарат от деревни. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта», — привел «Интерфакс» слова представителя ведомства.

Как уточнила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, вертолет рухнул в поле и не задел жилые дома.

Ранее начальник пресс-службы СЗАО Росгвардии Анатолий Фомичев сообщил «360», что транспортный боевой вертолет принадлежал авиационной эскадрильи Росгвардии. Летательный аппарат разбился во время учебно-тренировочного полета. На борту не было вооружения.

По предварительным данным, погибли три члена экипажа. Вертолет упал недалеко от деревни Корпикюля. На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации. Все причины и обстоятельства крушения летательного аппарата пока продолжают выяснять.