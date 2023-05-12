12 мая 2023, 16:24
Экипаж идущего на посадку самолета в Шереметьево ослепили лазером
Mash: неизвестные ослепили лазером пилотов рейса Сочи — Москва при посадке в Шереметьево
Лазерный луч ослепил командира экипажа самолета и его помощника во время посадки в московском аэропорту Шереметьево. Как с ообщил Telegram-канал Mash, экипаж временно потерял зрение на высоте 4,8 километра.
По данным журналистов, самолет летел из Сочи и планировал сесть в столичном аэропорту после 00:30 в пятницу, 12 мая.
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Во время снижения неизвестные выпустили лазерный луч, который ослепил экипаж. Командир доложил о ситуации диспетчеру и предупредил, что вряд ли сможет провести посадку. Но пилоты быстро пришли в себя и приземлились без последствий.
Поиском исполнителей лазерной атаки на экипаж самолета, которая могла привести к трагическим последствиям, занялась столичная полиция.
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