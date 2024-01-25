Происшествия 25 января 2024, 10:32 Экипаж ДПС на Сахалине в последний момент увернулся от снежной лавины Снежная лавина сошла на дорогу на юге Сахалина и едва не накрыла экипаж ДПС

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В Невельском районе 25 января сошла на дорогу снежная лавина. Экипаж ДПС в последний момент сдал назад, и машина не попала под удар. Видео с места происшествия показало УМВД России по Сахалинской области.

Полицейские патрулировали дорогу Невельск — Холмск, когда в районе села Ясноморского начался сход лавины. Потоки снега и веток хлынули на дорогу. Водитель успел сориентироваться и сдать назад.

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Пласт снега полностью перекрыл проезд. Машина ДПС застряла, но правоохранители не пострадали. Они сообщили о сходе лавины в районную администрацию и дождались приезда спецтехники.

В Воронеже снег с крыши упал рядом с женщиной и маленьким ребенком. Молодая мать с коляской шла по тропе между жилым домом и проезжей частью. По ее словам, опасное место не огородили, а появившийся после схода сугроб не расчистили.