Происшествия 27 мая 2023, 19:53 Экипаж британской яхты Charisma заподозрили в слежке за подлодками в Севастополе Mash: экипаж британской яхты проверят по подозрению в слежке за подлодками в Севастополе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Членов экипажа британской яхты заподозрили в слежке за подлодками в Севастополе, сообщил источник Telegram-канала Mash. По его данным, речь идет о судне Charisma.

Источник Mash отметил, что эта яхта стояла под флагом Соединенного Королевства в севастопольской бухте. В какой-то момент экипаж попросил припарковаться.

Реклама

В процессе военные обратили внимание, что моряки, проходящие мимо них, снимают военную технику на видео. После того как Charisma припарковалась, на борт судна сразу же поднялись сотрудники правоохранительных органов для проверки документов.

Среди членов экипажа яхты были крымчане, которые получили российское гражданство. Источник Telegram-канала уточнил, что теперь капитана Charisma и его подчиненных проверяют, чтобы установить, с какой целью они снимали российские подводные лодки и кому отправляли фото.

В конце февраля сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух агентов спецслужб Украины, которых использовали как наводчиков на военные объекты.