Происшествия 10 марта 2024, 03:42 Екатеринбуржцы развели огонь на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлык Freepik

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Жители многоэтажного дома в Екатеринбурге развели огонь на балконе, чтобы пожарить шашлыки. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Происшествие случилось на пятом этаже дома 37 по улице Кольцевая. Соседи увидели огонь и оперативно вызвали бригаду пожарных. Спасатели приехали на вызов, ворвалась в квартиру и потушили пламя. В итоге им пришлось объяснять хозяевам, что разводить огонь в доме небезопасно.

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Очевидцы прислали два видео с места событий. На первом видно, как в окне балкона разгораются языки пламени. На втором ролике уже сняли пожарную машину. Из нее вышли спасатели и быстро направились к подъезду.

Похожая ситуация случилась в октябре прошлого года. Житель высотки в Новой Москве решил приготовить шашлык на открытом огне у себя на балконе. В итоге соседи пожаловались на нарушителя, ему пришлось иметь дело с правоохранителями.