Происшествия 17 января 2023, 16:51 Екатеринбуржца осудили за совершенный 10 лет назад разбой

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В Екатеринбурге вынесли приговор 40-летнему мужчине, который с макетом автомата совершил разбой в 2012 году. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчина с двумя подельниками устроил разбойное нападение в 2012 году. Они выманили жертв из квартиры и, угрожая им макетом оружия, заставили отдать ключи, 150 тысяч рублей и технику. После этого преступники скрылись.

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Один из преступников сбежал от органов следствия, получил гражданство другой страны и сменил имя. Однако в итоге его все равно нашли.

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Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельники получили аналогичный приговор в 2013 году.