Екатеринбуржец скончался на полу в цветочном магазине

В Екатеринбурге в одном из цветочных ларьков скончался 31-летний мужчина, которому внезапно стало плохо. Правоохранители проверят скорую помощь, которая долго не могла приехать к умирающему. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, в том числе, все ли необходимые меры были приняты сотрудниками скорой помощи для оказания мужчине своевременной и квалифицированной помощи», — объяснил старший помощник руководителя регионального следкома Александр Шульга.

Следствие выяснило, что мужчина скончался из-за приступа имевшейся у него болезни. По словам очевидцев, перед кончиной он уточнил, что у него астма. Они же рассказали, что скорая ехала на место около 40 минут. Отмечается, что до прибытия медиков прохожие пытались оказать умирающему первую помощь.