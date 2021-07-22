Екатеринбуржец разбился при попытке залезть к бывшей жене через балкон

В Екатеринбурге местный житель попытался залезть в квартиру к бывшей жене по балкону, но сорвался с четвертого этажа и разбился. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Свидетели рассказали, что жена не пустила мужчину к себе, и он попытался попасть к ней через балкон. По словам очевидцев, он разбил все стекла на одном балконе, затем попытался перелезть на соседний, но не смог удержаться и упал с высота около шести метров.

«А у нее на балконе створка была открыта на проветривание, он ухватился за нее, пытался руку туда засунуть, чтобы дернуть ручку, но упал», — добавили инсайдеры.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.