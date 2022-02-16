Екатеринбуржец пытался утопить в унитазе 15 килограммов конопли, чтобы спастись от полиции

Житель Екатеринбурга попытался утопить 15 килограммов конопли в унитазе, когда к нему пришли с обыском полицейские. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

По версии следствия, мужчина выращивал наркотик дома, чтобы потом продать. Предполагается, что всего в квартире хранилось порядка 16 килограммов. Часть мужчина выбросил в окно, а остальное попытался утопить в унитазе, но труба сразу засорилась.