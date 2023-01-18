Происшествия 18 января 2023, 18:35 Екатеринбуржец простил жену, заказавшую поджог его машины

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В Екатеринбурге прекратили уголовное дело в отношении женщины, заказавшей поджог машины мужа, поскольку супруги помирились. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой пресс-службу Ленинского районного суда.

В прошлом году супруги поссорились, и женщина решилась на месть. Она заплатила 10 тысяч рублей двум мужчинам, которые подожгли Toyota Corolla ее благоверного.

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Жену владелец автомобиля простил. А в отношении поджигателей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Одного из мужчин уже осудили и отправили на исправительные работы.

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