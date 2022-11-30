Эксклюзив 30 ноября 2022, 11:50 Екатеринбуржец присвоил себе миллионы Митволя через сим-карту и поддельный паспорт Помощница экс-чиновника Митволя сообщила о пропаже 25 млн рублей у бывшего префекта САО РИА «Новости»

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Житель Екатеринбурга сделал поддельный паспорт на имя бывшего префекта САО Москвы и экс-главы Росприроднадзора Олега Митволя. Документ позволил злоумышленнику присвоить почти 25 миллионов рублей. В беседе с «360» помощница бывшего чиновника рассказала, что это не первый случай махинаций с документами Митволя.

Сам экс-глава Росприроднадзора находится в СИЗО.

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«Это не первый случай подделки документов на имя Митволя. И если в Москве паспорта проверяют тщательнее, то в регионах к этому спокойнее относятся», — сказала помощница.

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По ее словам, опасна даже сим-карта, оформленная на поддельный паспорт.

«С ее помощью злоумышленник может войти в приложение банка и оттуда перевести себе деньги», — поделилась собеседница «360».

Именно таким образом злоумышленник и присвоил себе крупную сумму.

«Телефон начинал работать, его блокировали. Представители оператора сотовой связи разводили руками: они не могли помешать восстановлению сим-карты», — сказала помощница Митволя.

Бывший чиновник уже подал заявление в полицию по факту пропажи денег. По словам собеседницы «360», всерьез этим вопросом пока не занимались.