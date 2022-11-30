30 ноября 2022, 11:50
Екатеринбуржец присвоил себе миллионы Митволя через сим-карту и поддельный паспорт
Помощница экс-чиновника Митволя сообщила о пропаже 25 млн рублей у бывшего префекта САО
Житель Екатеринбурга сделал поддельный паспорт на имя бывшего префекта САО Москвы и экс-главы Росприроднадзора Олега Митволя. Документ позволил злоумышленнику присвоить почти 25 миллионов рублей. В беседе с «360» помощница бывшего чиновника рассказала, что это не первый случай махинаций с документами Митволя.
Сам экс-глава Росприроднадзора находится в СИЗО.
Реклама
«Это не первый случай подделки документов на имя Митволя. И если в Москве паспорта проверяют тщательнее, то в регионах к этому спокойнее относятся», — сказала помощница.
Реклама
По ее словам, опасна даже сим-карта, оформленная на поддельный паспорт.
«С ее помощью злоумышленник может войти в приложение банка и оттуда перевести себе деньги», — поделилась собеседница «360».
Именно таким образом злоумышленник и присвоил себе крупную сумму.
«Телефон начинал работать, его блокировали. Представители оператора сотовой связи разводили руками: они не могли помешать восстановлению сим-карты», — сказала помощница Митволя.
Бывший чиновник уже подал заявление в полицию по факту пропажи денег. По словам собеседницы «360», всерьез этим вопросом пока не занимались.
Хищения
Деньги
Задержание Олега Митволя
Реклама
Реклама