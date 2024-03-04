04 марта 2024, 15:27
Екатеринбуржец, пьяное вождение которого стало причиной погони со стрельбой, попал под статью
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который устроил гонки с автоинспекторами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, водитель Land Cruiser, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения. Фигурант не остановился по требованию полицейских, из-за чего те были вынуждены открыть стрельбу.
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Впоследствии иномарка улетела в кювет. Несовершеннолетняя пассажирка внедорожника получила травмы. Теперь лихачу грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело
Стрельба
Екатеринбург
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