Происшествия 04 марта 2024, 15:27 Екатеринбуржец, пьяное вождение которого стало причиной погони со стрельбой, попал под статью

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который устроил гонки с автоинспекторами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, водитель Land Cruiser, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения. Фигурант не остановился по требованию полицейских, из-за чего те были вынуждены открыть стрельбу.

Реклама

Впоследствии иномарка улетела в кювет. Несовершеннолетняя пассажирка внедорожника получила травмы. Теперь лихачу грозит до шести лет лишения свободы.