Екатеринбуржец открыл стрельбу по соседям из-за их сына-инвалида

Житель Екатеринбурга ворвался с ружьем в квартиру своих соседей, разозлившись из-за того, что их сын с инвалидностью слишком медленно поднимался по лестнице. На мужчину завели дело, но не арестовали. Об этом сообщил сайт Znak.com.

Екатеринбуржец попытался расстрелять семью, в которой воспитывают 21-летнего инвалида первой группы с ДЦП. Парень не может самостоятельно передвигаться. Он выходит из дома, только если ему помогают родители. И днем 3 сентября он возвращался с отцом после прогулки, и когда они поднимались по лестнице, то встретили соседа по этажу.

Мужчина начал на них кричать и оскорблять. Он требовал от отца, чтобы он бросил сына-инвалида и дал ему пройти. Завязалась перепалка, после чего все разошлись по домам, но вскоре свирепый сосед вернулся и начал ломиться к ним в квартиру. Жена просила супруга не открывать, но глава семейства распахнул дверь. На пороге стоял сосед с ружьем.

«Из-за того, что мы резко открыли дверь, он отшатнулся назад, и поэтому первый выстрел был прямо над нами», — сообщила мать парня-инвалида Елена.

Мужчины начали драться, прогремел второй выстрел. К счастью, никого не задело. Пуля попала в стену подъезда. Стрелок промахнулся и в третий раз. Женщина в этот момент пыталась спрятать сына в безопасном месте.

По словам Елены, этот мужчина поселился напротив меньше года назад, и она ни разу не видела, чтобы он был трезв. Ссоры с ним возникали и раньше.

На удивление семьи их соседа отпустили из полиции. По данным СМИ, он объяснил свой поступок тем, что злого умысла не было, а применил оружие якобы для защиты. Супруги уже пожаловались на бездействие правоохранителей в МВД и прокуратуру, а дальше намерены обратиться в Росгвардию, чтобы соседа лишили права владеть оружием.

Ранее в Петербурге житель выстрелил в лицо соседке по коммунальной квартире. Причиной стал конфликт из-за уборки, сообщил источник «360».