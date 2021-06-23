Екатеринбуржец отказался делиться сигаретами. За это его избили

Конфликт произошел в центре Екатеринбурга из-за отказа молодого человека поделиться сигаретами. Стычка закончилась дракой. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Драка произошла вечером 22 июня. Как рассказал пострадавший, он неоднократно делился сигаретами с компанией молодых людей. Однако на единственный отказ обидчики отреагировали агрессивно и устроили драку.

«На мой отказ отреагировали очень злобно, подошел парень очень больших размеров и просто напал», — рассказал молодой человек.

Пострадавший отметил, что после избиения компания скрылась. Окружающие люди оказали ему помощь.