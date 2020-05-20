Екатеринбуржец избил жену за покупку масла на кредитные деньги. Оно обошлось ей в 29 рублей

В Екатеринбурге мужчина избил супругу за то, что она купила масло. За товар женщина заплатила взятыми в кредит деньгами. Он обошелся ей в 29 рублей.

Об этом сообщило издание «Подъем». В правозащитной организации «Зона права» уточнили, что мужчина напал на свою супругу 19 апреля.

Мы оба без работы, каждая копейка была на счету, и я старалась экономить. Поэтому купила масло не за 100 рублей, понимая, что будет скандал, а за 29 рублей потерпевшая.

Она рассказала, что в тот момент ее гражданский супруг был пьян. Женщина отметила, что он бывший спортсмен. Когда мужчина увидел покупку, он напал на свою жену и начал бить ее руками и ногами. Удары наносил по всему телу и голове.

Пострадавшая смогла вырваться и выбежать из квартиры, своего мужа она закрыла на внешний замок. При этом такое нападение произошло уже не в первый раз. По словам потерпевшей, до этого она несколько раз не успевала закрыть дверь и мужчина гнался за ней по подъезду.

В этот раз женщина вызвала полицию, а затем зафиксировала в больнице побои. Сейчас она живет у подруги и не общается с мужем — против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».