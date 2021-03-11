Екатеринбурженка украла автомобиль бывшего мужа, который арестовали за долги

Жительница Екатеринбурга украла автомобиль бывшего мужа. Машина была арестована за долги. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.

Уточняется, что судебные приставы изъяли автомобиль, так как его владелец должен был 300 тысяч рублей. Через некоторое время взыскатель заявил, что машина исчезла. Оказалось, что его выкрала бывшая супруга должника и попыталась спрятать. Женщину нашли, автомобиль снова изъяли.