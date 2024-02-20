Происшествия 20 февраля 2024, 10:11 Екатеринбургских школьников научили взламывать банковские карты родителей E1: учитель в Екатеринбурге задал школьникам взломать банковские карты родителей piqsels

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Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание — учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.

Учащиеся применяли алгоритм Луна и находили контрольную цифру номера карты.

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«Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных», — рассказала мать одной из школьниц.

По ее словам, девятиклассникам учитель дал ссылку на электронный учебник, и в качестве домашнего задания попросил вычислить контрольную цифру на картах родственников.

«Сегодня по этому предмету сдавали контрольную», — добавила женщина.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков Наталья Евсеева перечислила методы, с помощью которых школьники могут выполнять домашнее задание более эффективно. Она предложила делать уроки с таймером и поддерживать порядок на рабочем столе.