Екатеринбургская полиции нашла подростков, испугавших горожан пистолетом

В Екатеринбурге стражи правопорядка нашли группу молодых людей, которых местные жители заметили с пистолетом. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

Молодые люди оказались студентами одного из городских учебных заведений.

«Каких-либо противоправных действий молодые люди не предпринимали, угроз никому не высказывали», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что они играли с неисправным пистолетом для страйкбола. Именно его горожане по ошибке приняли за боевое оружие.