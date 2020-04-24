«Ей двери никто не открывал». Медсестра в Крыму пыталась сбежать из обсерватора, узнав о смерти сына

Медсестру, которой по телефону сообщили о смерти сына, запретили выходить из обсерватора. И все из-за угрозы коронавируса. Тогда она решила самостоятельно покинуть помещение и разбила окно. В итоге с резаными ранами ее увезли в травмпункт. Об этом «360» рассказала коллега женщины.

«Она когда узнала об этой ситуации, хотела выйти. Но ей двери никто не открывал. Нам нельзя было вообще выходить из номеров. Мы там сидели, нас не выпускали, потому что это обсервация. В целях безопасности даже общаться друг с другом нельзя», — рассказала медработник.

Ранее в Telegam-канале Baza появилась информация, что полиция начала проверку из-за попытки побега. Но в больнице эту информацию опровергли. «Куда она убежала? Она никуда не убегала. Из-за звонка у нее был шок, поранилась она сильно», — поделилась с «360» коллега женщины.

Сама медсестра после травмпункта отправилась домой. По словам ее коллеги, сына медсестры похоронили 23 апреля. «Она дома с 20-го числа. Вчера были похороны», — заявила медработник.

Инцидент произошел 19 апреля в Балаклавском районе Севастополя. Молодой человек утонул в море, неподалеку от пансионата «Изумруд». В этом же пансионате по трагической случайности работала медсестрой его мать. С 13 апреля пансионат находился на обсервации.