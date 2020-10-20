«Ей было не безразлично, что происходит вокруг». Коллега рассказал о погибшей от укуса осы экологе Аставиной

Эколог и член партии «Зеленые» Александра Аставина была найдена мертвой в своей квартире 19 октября. СМИ сообщили, что женщина погибла от укуса осы. Коллеги рассказали «360», что у Александры остался маленький сын.

Коллеги и близкие отзываются о погибшей от укуса осы Александре Аставиной только добрыми словами.

«Она была энергичной, идейной, добродушной личностью. Александру волновали проблемы экологии, в первую очередь, как человека, а не как политика. Ей действительно было не безразлично, что происходит вокруг хотя бы того места, где она обитает. Александра была добрым, светлым человеком», — рассказал коллега Аставиной по партии.

При этом пока близкие не могут подтвердить или опровергнуть версию, согласно которой Александра погибла от шока, вызванного укусом осы.

«Пока не ясно, где и когда пройдут прощание и похороны. У Александры остались муж и маленький ребенок. Последний раз мы с ней разговаривали 16 октября. Она вообще очень любила говорить по телефону, общаться с людьми», — добавил коллега погибшей женщины.

Ранее сайт mk.ru написал о смерти эколога из-за укуса осы. Тело 39-летней женщины обнаружили в ее же квартире. Аставина пила сок, но не заметила, что в нем оса. В тот момент она говорила по телефону и успела предупредить собеседника, что почувствовала себя плохо. Затем женщина перестала отвечать на звонки. Квартиру вскрыли спасатели, они же обнаружили тело женщины.